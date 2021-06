Europei e Coppa America hanno cambiato i piani delle squadre per i ritiri. Secondo quanto riporta l’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno, anche il Napoli combatterà con le competizioni internazionali. Lozano sarà fra gli ultimi a raggiungere il ritiro precampionato azzurro, mentre Osimhen sarà fra i primi ad aggregarsi, così come Petagna e Politano. Insigne, Mertens, Fabian e i giocatori impegnati ad Euro 2020 potrebbero far parte del gruppo nel secondo ritiro in Abruzzo.