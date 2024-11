CdM – Osimhen vuole la Premier, ma il Galatasaray ha un’altra idea

Il Corriere del Mezzogiorno si è soffermato sul futuro di Victor Osimhen, attaccante in forza al Galatasaray: “Il nigeriano ha più volte ribadito di voler restare fino al termine della stagione con la maglia giallorossa e si trova bene a Istanbul. Intanto, ci sono già i primi rumors per la cessione dell’attaccante di proprietà del Napoli. Secondo quanto riportato da Sabah, portale turco, Mario Branco, direttore sportivo del Fenerbahce, rivale storica del Galatasaray, avrebbe telefonato a Giovanni Manna, DS del Napoli, per informarsi sulla situazione relativa a Osimhen. Sul forte bomber nigeriano ci sono anche club di Premier League come Chelsea, Arsenal, Newcastle e anche l’Al Hilal in Arabia. La cifra della clausola rescissoria si aggirerebbe intorno ai 75 milioni di euro e che il Napoli darà priorità alla squadra che di questi 75 ne metterà sul piatto subito 25. Ma il Galatasaray, club dove sta giocando attualmente l’attaccante nigeriano, è pronto a svenarsi per prolungare l’accordo. Tutto, però, resta nella testa di Victor che non ha mai nascosto le sue ambizioni, cioè quelle di giocare nella Premier. Quest’estate ci è andato molto vicino ma l’offerta del Chelsea non è stata ritenuta congrua dal Napoli e la trattativa si è arenata proprio l’ultimo giorno di mercato”.