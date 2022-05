Stando a quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, l’allenatore del Napoli Luciano Spalletti vorebbe riconfermare il portiere, David Ospina, per la prossima stagione. Proprio per quanto riguarda il colombiano, sta aspettando un’offerta dalla società azzurra per l’eventuale rinnovo. Il portiere, infatti, non ha ancora nessun accordo con altri club. Se dovesse arrivare il suo rinnovo, potrebbe partire Alex Meret, che sarebbe destinato ad un’altra stagione in panchina.