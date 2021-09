David Ospina dovrà fare una vera e propria corsa contro il tempo per essere in campo contro la Juventus. Spunta un’ipotesi, però, paventata dal Corriere del Mezzogiorno, che vedrebbe il portiere e Juan Cuadrado, compagno di Nazionale ma rivale con la Juventus, tornare in Italia con un jet privato per essere entrambi a disposizione nel match di campionato in programma sabato 11 settembre alle ore 18.