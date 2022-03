CdM – Paura a Castel Volturno, identificato il responsabile: ecco la ricostruzione

Il Corriere del Mezzogiorno ricostruisce gli avvenimenti accaduti a Castel Volturno nella giornata di ieri: “Un’auto a tutta velocità è entrata nel viale che porta ai campi di allenamento, ha sfondato il cancello di ingresso, ha fatto retromarcia ed è poi fuggita. Dell’automobilista si sono perse le tracce quasi subito ma sono stati allertati i carabinieri di Castel Volturno che hanno organizzato posti di blocco per rintracciarlo. E’ stato identificato in serata, grazie al ritrovamento dell’auto, una Citroen, intestata alla moglie. I calciatori erano arrivati e stavano per uscire dagli spogliatoi per l’allenamento, nel centro c’erano lo staff tecnico, mancava soltanto Spalletti per influenza, e i dipendenti”.