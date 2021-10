Il Napoli ritrova tutti i nazionali in vista del rientro in campionato contro il Torino ma perde Andrea Petagna, vittima di una contrattura muscolare nell’allenamento di mercoledì. La sua presenza nel match di domani con i granata è praticamente impossibile visto che anche ieri ha svolto lavoro personalizzato in campo e in palestra. Secondo il Corriere del Mezzogiorno, però, l’attaccante azzurro può tornare invece per la gara di Europa League contro il Legia Varsavia del prossimo 21 ottobre.