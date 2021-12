CdM – Possibile partenza di Manolas a gennaio? Il Napoli si guarda intorno alla ricerca di un sostituto

Potrebbero esserre le ultime settimane da giocatore del Napoli per Kostas Manolas. È questa l’indiscrezione lanciata dall’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno sul centrale classe ’91: “Il difensore greco non è ancora tornato in campo dopo l’infortunio rimediato del 21 ottobre contro il Legia Varsavia e rappresenta anche una storia aperta in vista del mercato. A gennaio potrebbe tornare il pressing dell’Olympiakos e il Napoli si guarda intorno alla ricerca di eventuali soluzioni per sostituirlo se stavolta dovessero esserci gli accordi. Valutazioni in corso, pensieri da approfondire con calma, stasera c’è il primato da difendere.