CdM – Raspadori e gli esperimenti di Spalletti: è lui l’uomo chiave

L’edizione del Corriere del Mezzogiorno ha scritto della sperimentazione tattica messa in atto da Spalletti, con Raspadori al centro di tutto:

“Raspadori è l’uomo chiave della sperimentazione ammirata nel primo tempo, girovagando per il campo tra vari sistemi di gioco. Ha iniziato da mezzala nel 4-3-3 mettendo in mostra sia la gamba per il ripiego senza palla che l’intelligenza tattica nella lettura degli spazi da attaccare oltre la qualità tecnica, risorsa fondamentale per illuminare il gioco in qualsiasi posizione. Nel dinamismo della proposta offensiva, più volte quel 4-3-3 prendeva la forma di un 4-2-3-1 con Raspadori che imperversava negli spazi che si creavano tra Kvara e Osimhen”.