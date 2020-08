Il Napoli si prepara per il ritiro di Castel di Sangro, e i tifosi aspettano con ansia la piattaforma per prenotare il proprio posto per gli allenamenti. Solo 1000 posti disponibili e, come riporta l’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno, sarà online in giornata. Procedure ancora in fase di studio per quanto riguarda i biglietti delle amichevoli programmate in ritiro, come il triangolare con L’Aquila e Castel di Sangro.