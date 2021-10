CdM – Roma-Napoli, Spalletti non ha preso bene squalifica e multa

L’edizione di oggi del Corriere del Mezzogiorno ha parlato dell’espulsione di Luciano Spalletti da parte dell’arbitro Massa subito dopo il fischio finale di Roma-Napoli. E’ anche arrivata una multa per l’allenatore partenopeo:

“Roma-Napoli non è finita sul campo, e ieri è andata avanti a colpi di comunicati disciplinari da parte del Giudice Sportivo. Tutto quanto successo dopo, il battibecco con l’arbitro Massa e l’applauso dell’allenatore del Napoli, interpretato come ironico e irriguardoso, e di conseguenza l’espulsione, è probabilmente conseguenza di una partita in cui la tensione è stata altissima. Soprattutto dal punto di vista emotivo. Ha pagato Spalletti, con una giornata di squalifica e cinquemila euro di multa. Non l’ha presa bene, nel senso che il disagio vissuto nelle fasi successive all’espulsione (‘ho applaudito per dirgli che era stato bravo, non c’erano secondi fini’) si è riacutizzato con l’applicazione dell’ammenda come sanzione rafforzativa“.