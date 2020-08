CdM -Roma pronta ad offrire al Napoli Veretout e Under per arrivare a Milik: operazione che richiede tempo

Futuro incerto per l’attaccante del Napoli Arek Milik che piace in Serie A a Juventus e Roma. I bianconeri stanno provando a convincere il Napoli mettendo sul piatto delle contropartite tecniche che, al momento, non scaldano in maniera particolare la dirigenza azzurra che dunque temporeggia. La Roma è alle prese con il cambio di proprietà che nei prossimi giorni dovrebbe concludere e consentire ai giallorossi di intavolare nuove trattative per il futuro, e tra queste anche quella per portare Milik alla capitale. Secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, il club capitolino sarebbe pronto a mettere sul piatto uno scambio che comprenda da una parte Veretout ed Under e dall’altra proprio l’attaccante polacco. Soluzione che potrebbe stuzzicare il Napoli, ma serve tempo.