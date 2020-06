CdM – San Paolo, problemi con il manto erboso

Un lungo stop a causa del Coronavirus, che terminerà sabato alle ore 21 per il match contro l’Inter, al San Paolo. Proprio l’impianto di Fuorigrotta, in queste settimane, ha fatto discutere per via del manto erboso: secondo quanto riporta Il Corriere del Mezzogiorno, ci sono alcune zone nella parte della Curva A che presentano problemi. Domani pomeriggio gli azzurri saranno nell’impianto ad effettuare la rifinitura e a testare il terreno da gioco, ma dovrebbe essere tutto in regola e pronto per sabato.