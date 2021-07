CdM – Spalletti blocca la cessione di Folorunsho e Gaetano: Fabian out contro il Bayern Monaco

Un punto della situazione da parte del Corriere del Mezzogiorno, che racconta come Luciano Spalletti avrebbe bloccato due cessioni che sembravano imminenti, dopo l’infortunio di Diego Demme. Secondo il quotidiano, Folorunsho e Gaetano potrebbero rimanere in azzurro almeno fino alla sfida contro il Bayern Monaco: per il secondo si prospetta un nuovo prestito alla Cremonese, che continua il pressing per riaverlo. Fabian Ruiz, invece, tornerà a Castel Volturno venerdì, per poi sottoporsi agli esami di rito ed al tampone: non ci sarà nella sfida in programma all’Allianz Arena contro il Bayern Monaco.