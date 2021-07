CdM – Spalletti cerca di ricreare l’empatia coi tifosi e dice ‘basta’ a Napoli-Verona

Luciano Spalletti sta provando a normalizzare l’ambiente Napoli e a ricreare quell’empatia che c’era un tempo con la squadra. Come riferito dal Corriere del Mezzogiorno, infatti, l’allenatore ha scelto le parole: “E’ un piacere star qui, è importante conoscere i vostri pensieri, il nostro lavoro passa per l’umore della gente. A Napoli ho sempre trovato grande ospitalità, mi sento sul divano di casa mia“. Ma anche i gesti, cantando il coro ‘Sarò con te…’ insieme a Politano e Zielinski. Spalletti sta tentando di cancellare quel tormentone che ha preso possesso delle menti dei tifosi del Napoli da mesi: la partita con il Verona: “Basta con Napoli-Verona, abbiamo già dato riguardo alla delusione, le partite passano per non ripassare più, è meglio pensare a quella successiva, bisogna sfruttare il tempo che abbiamo davanti. Guardare al passato è tempo perso“.