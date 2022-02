CdM – Spalletti sa che il momento è duro, ma il campionato regala un’altra chance

Il Corriere del Mezzogiorno parla delle ultime deludenti prestazioni del Napoli e della voglia di riscatto degli azzurri e di Luciano Spalletti: “La «giostra crudele» del campionato concede al Napoli un’altra chance come nello scorso turno, quando gli azzurri non hanno sbancato Cagliari, tornando con un mix di sensazioni tra il rimpianto per l’occasione persa e addirittura il sospiro di sollievo per l’evoluzione della partita. Spalletti sa che il momento è delicato, il Napoli viene da due prestazioni deludenti contro il Cagliari e il Barcellona”.