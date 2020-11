CdM – Stadio Maradona, fra due settimane potrebbe diventare ufficiale: i dettagli

Un sogno cullato per anni, che purtroppo diventerà realtà solo dopo la sua dipartita: il San Paolo diventerà lo stadio Diego Armando Maradona. Secondo quanto riporta l’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno, l’iter burocratico è stato subito avviato dal Sindaco De Magistris, che ha contattato immediatamente il prefetto di Napoli, Marco Valentini.

DEROGA – Valentini si è detto pronto a concedere una deroga per intitolare l’impianto di Fuorigrotta al fuoriclasse argentino, senza aspettare i 10 anni dalla sua morte. Già convocata, per il 30 novembre, la Commissione Toponomastica del consiglio comunale di Napoli. Sempre nella prossima settimana, si chiederà il consenso anche alla municipalità di Fuorigrotta per rinominare lo Stadio “Maradona di Napoli”.

STATUA – Non solo Fuorigrotta, si sta pensando di costruire una statua in onore del Pibe de Oro proprio nei pressi dell’impianto, oltre a mettere a nuovo l’ex centro tecnico del Napoli, il Centro Paradiso, casa di Maradona nei suoi anni all’ombra del Vesuvio: si sta pensando di trasformarlo in un vero e proprio museo tutto dedicato al numero 10 azzurro.