L’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno parla di Andrea Petagna dopo il gol decisivo a Benevento: “Ventinove gol in due stagioni con la maglia della Spal non erano bastati per spazzare via le perplessità. Petagna sembrava esser pronto con la valigia in mano per lasciare Napoli senza mai toccare il campo di gioco, utilizzandolo come pedina di scambio sul mercato. Il Napoli ha sempre voluto tenerlo, De Laurentiis a gennaio ha promesso all’ex Spal e al suo procuratore Giuseppe Riso che Petagna avrebbe fatto parte della rosa. Andrea ha dovuto iniziare la preparazione in ritardo a causa della positività al Covid-19, si è calato con umiltà all’interno del gruppo, accettando il ruolo d’alternativa ad Osimhen e Mertens e cercando di sfruttare il minutaggio a sua disposizione”.