CdM – Tudor positivo al Covid, Spalletti farà già oggi il tampone

La positività al Covid-19 dell’allenatore del Verona Igor Tudor preoccupa il Napoli. Il tecnico dell’Hellas, infatti, domenica è stato allo stadio “Maradona” per la sfida agli azzurri. I calciatori azzurri, così come l’allenatore croato, sono tutti vaccinati con doppia dose, ma il pericolo del virus è tornato a farsi sentire. Per questo motivo, come si legge sul Corriere del Mezzogiorno, tutti i calciatori – compresi quelli con le nazionali – saranno monitorati con attenzione. In particolare Spalletti, che ha avuto contatti ravvicinati con Tudor, anticiperà il suo tampone ad oggi. “Il Napoli è molto attento ai protocolli anti-contagio, nel club è stata somministrata a tutti la doppia dose del vaccino e a cadenza regolare tutto il gruppo-squadra si sottopone a tamponi di controllo. Quattordici giocatori sono in giro per il mondo e saranno monitorati dagli staff medici delle rispettive Nazionali, i calciatori che, invece, rimarranno a Castel Volturno ad allenarsi seguiranno le scrupolose indicazioni dei sanitari del club. Il gruppo-squadra si è sottoposto al test Covid sabato ed hanno avuto tutti esito negativo, venerdì da protocollo ci sarà una nuova tornata. Spalletti, però, visti i contatti avuti con Tudor, anticipa ad oggi il tampone”, si legge sul quotidiano.