CdM – Tutto fatto per il ritiro a Castel di Sangro: in settimana l’ufficialità

Cambio di programma per il Napoli per quanto riguarda il ritiro estivo. Secondo quanto riporta l’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno sarebbe stata raggiunta l’intesa per quanto riguarda il ritiro azzurro a Castel di Sangro. Niente Dimaro quindi a causa dei tempi brevi per quanto riguarda i ritiri, che si svolgeranno nel giro di due settimane, prima dell’inizio della nuova stagione fissata ad ottobre. In settimana dovrebbe arrivare l’annuncio, ma quello di quest’estate potrebbe non essere un caso isolato: in futuro si valuterà la possibilità di aumentare le sinergie con la città abruzzese.