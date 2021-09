CdM – Un Napoli da record: come gli azzurri solo il PSG nei 5 principali campionati europei

Un Napoli da record, primatista sia in classifica che nei numeri. Ad evidenziare l’ottimo momento dei partenopei ci pensa l’odierna edizione del “Corriere del Mezzogiorno” che sottolinea come, in Europa, solo il PSG è ancora a punteggio pieno: “Nei cinque principali campionati europei soltanto il Paris Saint Germain le ha vinte tutte come gli azzurri. Non solo, ci sono anche altri numeri entusiasmanti: il Napoli tira più di tutte le altre in serie A e primeggia nella velocità dei passaggi riusciti (in media 18.1 al minuto)”.