CdM – Zielinski, decisiva la volontà della moglie e il pensiero di Garcia

Il Corriere del Mezzogiorno ha svelato alcuni retroscena dietro la scelta di Piotr Zielinski, centrocampista del Napoli, di restare in azzurro: “Soprattutto il parere della moglie Laura, l’opposizione familiare al trasferimento in Arabia Saudita ma anche il pensiero di Garcia e dei compagni di squadra che lo considerano un riferimento per lo sviluppo del gioco. Le parti potrebbero accordarsi per uno stipendio che oscilli intorno ai 3 milioni di euro più bonus. Non si parte da zero, c’è la traccia dell’incontro tenutosi a Dimaro il 21 luglio scorso. Un appuntamento fruttuoso che portò le parti ad essere vicinissime all’intesa”.