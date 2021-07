Cessioni per acquistare: è questo il diktat del Napoli in questa sessione estiva di mercato. Secondo quanto riporta l’edizione odierna de il Corriere dello Sport, Tutino è ad un passo dal Parma per una cifra fra i 5-6 milioni, poi si proverà l’affondo per Emerson Palmieri: si cerca una cessione anche per Adam Ounas, che in questi primi giorni di ritiro non avrebbe convinto Spalletti.