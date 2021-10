CdS – All’Olimpico Spalletti sarà fischiato solo dai poveri di spirito e i deboli di memoria

Il Corriere dello Sport si sofferma sui possibili fischi che dovrebbero accogliere l’allenatore azzurro Luciano Spalletti all’Olimpico per la sfida con la Roma: “I fischi no, non li merita. Ha ragione Spalletti e ha fatto bene a ribadirlo. Con serenità e fermezza. L’aveva già detto quando venne da interista all’Olimpico, ma non servì. Fu fischiato di brutto e forse sarà così anche oggi, ma le cose ingenerose possono accadere una, due, mille volte, non per questo saranno meno ingenerose. Fischieranno oggi all’Olimpico contro Spalletti solo i poveri di spirito e i deboli di memoria”.