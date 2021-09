CdS – Anguissa, niente paura per Napoli-Juve: lo chiamano il Leone mica per caso

Il Corriere dello Sport scrive a proposito di Anguissa, il calciatore esordirà nel big-match Napoli-Juventus: “Paura, emozione, mal di testa? Macché: lo chiamano il Leone mica per caso”. Il quotidiano continua: “Bisognerà lottare, correre per due o magari per tre considerando la situazione un po’ così di tanti colleghi arrivati stanchi e anche in forte ritardo per impegni, coincidenze o questioni burocratiche. Da mercoledì, tra l’altro, ormai il jet-leg è un ricordo e il recupero dovrebbe essere completato. Non resta che giocare, insomma, e dimostrare il sangue caldo e lo spirito da lottatore che gli sono valsi il soprannome di Leone”.