CdS – Apertura totale di Meret con il Napoli per il rinnovo, ma vuole essere protagonista

Come riportato dal Corriere dello Sport, a breve il Napoli si troverà a dover prendere una decisione sul portiere del futuro, considerando che David Ospina è in scadenza di contratto e che con Alex Meret a lungo si era discusso di rinnovo prima di una leggera frenata. Il quotidiano scrive a proposito del possibile rinnovo di Meret: “Tra qualche settimana potrebbe essere fissato un appuntamento coi dirigenti per capire quali sono le idee del Napoli sul portiere (Ospina ha il contratto in scadenza). I rapporti tra le parti sono ottimi e l’aspetto economico, oggi, è secondario rispetto all’esigenza di avvertire la stima del club che dovrà tradursi in un minutaggio sempre più ampio. Meret vuole sentirsi protagonista, apertura totale al dialogo col Napoli, ma alla base dei suoi ragionamenti c’è il desiderio, forte, di diventare padrone della porta senza dover essere costretto ad un’alternanza che alla lunga rischia di condizionarlo”.