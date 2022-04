CdS – Atalanta-Napoli, Fabian Ruiz può restare fuori a causa di una sindrome influenzale

In vista di Atalanta-Napoli in programma domenica 3 aprile alle ore 15:00 gli azzurri potrebbero dover rinunciare al centrocampista Fabian Ruiz, alle prese con una sindrome influenzale che lo ha debilitato e ha costretto lo spagnolo a limitarsi con un po’ di palestra, come riporta Il Corriere dello Sport: “La sindrome influenzale che ha colpito Fabian lo ha costretto a limitarsi a un po’ di palestra. Sono queste, le novità da copertina della seduta di allenamento andata in scena ieri al centro sportivo di Castel Volturno. Fabian, infatti, è ancora debilitato dall’influenza e dunque il suo impiego dall’inizio è tutto da verificare. Nella peggiore delle ipotesi toccherà a uno tra Elmas e Zielinski, ieri alla base per la prima volta ma ovviamente da valutare in campo”.