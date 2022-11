CdS – Atalanta-Napoli, Pasalic marcherà Lobotka

L’edizione di oggi del Corriere dello Sport ha parlato delle bellissime sfide che si vedranno a centrocampo tra Atalanta e Napoli:

“Anche l’Atalanta ha una nuova versione, non è soltanto aggressività (che in certi momenti della gara riduce per un’attenta gestione), dinamismo e qualità, dote spesso sottovalutata in quella squadra, adesso riflette, abbassa il ritmo e poi schizza via negli spazi. Gasperini marcherà Lobotka probabilmente con Pasalic e subito dopo con Scalvini o Koopmeiners, ma lo slovacco in questo momento appare inafferrabile, come una trottola gira su se stesso, salta l’avversario e apre il campo al gioco. Se Pasalic, con l’assistenza dei suoi compagni, avrà però la meglio, al Napoli non mancheranno le alternative nella prima costruzione della manovra come Anguissa e Zielinski”.