CdS – Atalanta-Napoli, probabili formazioni: Rrahmani e Maksimovic verso la conferma

Secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport, il difensore del Napoli, Kalidou Koulibaly, appena guarito dal Covid-19, non sarà subito titolare nella sfida di oggi con l’Atalanta. In difesa si andrà verso la conferma della coppia formata da Rrahmani e Maksimovic. Corre veloce verso il recupero invece Politano, che dovrebbe farcela a partire sin dal primo minuto della sfida. In mediana, invece, Zielinski è pronto a tornare in campo da titolare con Fabian e Bakayoko. Di seguito le probabili formazioni del quotidiano:

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Sutalo, de Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Ilicic, Zapata

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic, Mario Rui; Fabian, Bakayoko, Zielinski; Politano, Osimhen, Insigne