CdS – Atalanta, pronta offerta per un ex obiettivo del Napoli: ecco Almendra del Boca

Stando a quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, l’Atalanta sembra aver puntato il suo interesse su un ex obiettivo del Napoli: Augustin Almendra. Il centrocampista argentino in forza al Boca, dopo essere stato accostato più volte alla maglia azzurra, adesso sembra pare sia stato messo alla porta dalla società. Il giocatore è fuori rosa e non viene convocato più in Libertadores già da tempo, e proprio per questo, l’offerta dei bergamaschi di nove milioni potrebbe risultare interessante per il club argentino.