CdS, Barbano: “Il Napoli ha pochissime possibilità di andare in Champions”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Alessandro Barbano, giornalista del Corriere dello Sport: “La stagione della Juventus? Dobbiamo prendere atto di una cosa, dopo la partita di ieri è conclamata: ci siamo illusi che, tornando contendibile lo Scudetto, si sarebbe riscattato il calcio italiano. Invece siamo fuori in pratica dalla Champions League, con l’Atalanta che farà quello che può. C’è qualcosa in Europa League ma la performance che ci aspettavamo non ci sarà. La Juventus si è indebolita e scassata come meccanismo. Lo Scudetto verrà vinto da una squadra che fa catenaccio come Nereo Rocco. Abbiamo una serie di campioni che portiamo a Sanremo ma che altrove sarebbero fenomeni da baraccone su cui non investe più nessuno. Ronaldo, Ibrahimovic…siamo un po’ come gli Stati Uniti quando iniziarono con il calcio. Il ritardo è su tutti i fronti tranne che in Nazionale, dove Mancini ha fatto scelte coraggiose e speriamo che i risultati arrivino.

Pirlo? Allenatore che ieri ha lasciato Ronaldo in campo in condizioni disastrose. Chi l’avrebbe fatto? Sarri non l’avrebbe fatto e infatti è stato cacciato. Ronaldo peraltro mettendosi di spalle in barriera ha causato l’errore di Szczesny. Quello è il primo palo ma la palla la vedi da 20 metri e non da 32 metri. In pratica è un rigore.

Napoli? Momento regressivo. Prima Benitez e Sarri con spettacolo e risultati, poi Ancelotti ha commesso indubbiamente degli errori però ha cercato di creare un’alternativa identitaria a Sarri. E poi ora c’è un allenatore che ha un modo di giocare completamente diverso che in Europa non si pratica. Secondo me il Napoli ha pochissime chance di arrivare al quarto posto. Bisognerebbe vincere con la Juventus. Anche 5 punti sarebbero pochi ma poi il campionato andrà avanti”.