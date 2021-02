CdS, Barbano: “La Reggina avrebbe fatto più tiri del Napoli contro l’Atalanta”

Alessandro Barbano, condirettore del Corriere dello Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di ‘Radio Kiss Kiss Napoli’: “Se ieri avesse giocato la Reggina, Lecce o Crotone avrebbero fatto più tiri verso la porta dell’Atalanta. Il malcontento è fondato, perché il Napoli negli ultimi anni si è fatto notare per la qualità del calcio. Una squadra che gioca con 5 difensori più Bakayoko e Demme, c’erano 7 difensori su 10 giocatori di movimento. Insigne era abbastanza vivace, ma non può partire sulla sua trequarti contro un’Atalanta fisica. Giocando in questa maniera puoi raggiungere lo 0-0 e devi sperare come ieri che gli avversari sprechino 5 palle gol, anche per merito di Ospina. Se il Napoli ieri avesse perso 4-0 nessuno avrebbe avuto nulla da ridire“.