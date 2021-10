CdS, Barbano: “Le urla scimmiesche dei teppisti che hanno fischiato Donnarumma fanno il paio con gli insulti di Firenze a Koulibaly”

Il giornalista Alessandro Barbano scrive sul Corriere dello Sport: “I teppisti che hanno fischiato Donnarumma nei primi venti minuti sono gli unici che meritano la sconfitta. Non sono tifosi, e purtroppo non sono pochi, le loro urla scimmiesche fanno il paio con gli insulti di Firenze a Koulibaly e dicono quanto grande e diffuso sia il virus che infetta il calcio italiano, e non solo”. L’Italia ha interrotto la propria striscia di imbattibilità “con ingenuità e con onore” e merita dunque “un abbraccio più grande di quello riservatole a luglio di ritorno dal trionfo di Wembley”. Occorrono nuovi protagonisti: “Non si può pensare di affrontare il Mondiale con Chiellini e Bonucci. E ieri sera abbiamo toccato con mano che al momento non abbiamo niente di meglio di Chiellini e Bonucci”.