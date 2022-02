CdS – Barcellona-Napoli, Lobotka ha solo il 50% di possibilità di esserci

Il centrocampista del Napoli Stanislav Lobotka rischia di saltare il match di giovedì di Europa League tra Barcellona e Napoli, valido per i playoff per l’accesso agli ottavi di finale. Come si legge sul Corriere dello Sport, Lobotka è in forse per la partita, a causa di un risentimento alla coscia destra. Il centrocampista ha svelato il fastidio al ritorno negli spogliatoi, al termine del match con l’Inter. Malconcio anche Politano, che dovrà sottoporsi ad accertamenti strumentali per il problema al polpaccio: lui mancherà sicuramente contro gli spagnoli.