CdS – Becao dell’Udinese potrebbe prendere il posto di Juan Jesus: i dettagli

Secondo Il Corriere dello Sport il Napoli avrebbe messo nel mirino Rodrigo Becao, difensore dell’Udinese, per la prossima estate, nel caso in cui Juan Jesus, difensore azzurro, dovesse lasciare la squadra partenopea: “Il resto verrà da sé, anche la perlustrazione in Italia, perché non tutto deve accadere all’estero: Rodrigo Becao (26) dell’Udinese ha un suo posto privilegiato nel data-base di Castel Volturno, e i rapporti tra De Laurentiis e Pozzo sono amichevoli da sempre, sin dal 2004, da quando cioè Adl spuntò praticamente dal nulla e scavalcò il suo presidente friulano, candidato a rilevare il Napoli dalla Fallimentare. Gli scambi sono stati frequenti, gli affari quasi ciclici, se ne potrebbe fare un elenco lungo così: tra un po’, ma senza che si sappia troppo in giro, magari si parlerà anche di Becao. Per l’anno prossimo, ovviamente. Squadra che vince non si sfiora neanche con le indiscrezioni”.