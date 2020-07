CdS – Bologna-Napoli, manca un rigore agli azzurri

Corriere dello Sport di oggi analizza attentamente alla moviola la prestazione dell’arbitro Piccinini in Bologna-Napoli di campionato. Secondo quanto spiega il giornale non tutto fila liscio per l’arbitro, con le sue sbavature che però non incidono sull’incontro. Danilo, in particolare, si prende un bel rischio su Milik a inizio gara con una leggere spinta sulla schiena. Sarebbe fallo in area di rigore ma Piccinini non lo ravvisa come un’infrazione.

In quel caso il VAR Calvarese, una volta appurato che il contatto inizia fuori, ha la bocca cucita e le mani legate. L’arbitro concluderà poi la partita con 29 falli fischiati e soli 2 cartellini gialli rifilati: non male, sempre secondo quanto spiega il noto quotidiano. Di base, comunque, una partita che rimane godibile e una prestazione arbitrale comunque non tragicamente insufficiente.