CdS – Bologna su Zerbin, il Napoli valuta il prestito oneroso

L’edizione di oggi del Corriere dello Sport si sofferma sul futuro di Alessio Zerbin, cercato insistentemente dal Bologna:

“Il Napoli starebbe pensando di mandarlo a giocare e di fronte a questa eventuale scelta, il ragazzo non si opporrebbe. Ecco il motivo per il quale il Bologna ha ricominciato a parlare con il Napoli, evidenziando sia a Giuntoli che agli agenti il loro interesse nei confronti di Zerbin. Ma ora attenzione, in attesa di stringere i tempi per quanto riguarda l’esterno sinistro di difesa e il difensore centrale, Sartori e Di Vaio non stanno pensando solo a Zerbin (per il quale il Napoli chiederebbe 200-300 mila euro di prestito oneroso)”.