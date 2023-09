CdS – Braga-Napoli, Natan potrebbe subentrare a gara in corso

Il Corriere dello Sport ha fatto il punto su Natan, difensore del Napoli, che aspetta ancora di fare il suo esordio in maglia azzurra: “Non sembra sia ancora giunto il momento dell’esordio dal primo minuto di Natan, insomma. Il difensore brasiliano che, stando a quello che ha dichiarato Garcia subito dopo la partita con il Genoa, avrebbe dovuto giocare dall’inizio a Marassi al fianco di Rrahmani. Salvo poi rivedere i piani – ancora parole sue – per l’indisponibilità del compagno («Troppi cambiamenti»). Se oggi la storia non svolterà all’improvviso, e anche a sorpresa, la sua prima notte di Champions comincerà in panchina. Per la quinta volta consecutiva ma con la possibilità di cancellare lo zero alla casella dei minuti collezionati da quando è arrivato”.