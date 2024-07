CdS – Calciomercato Napoli, interesse di due squadre europee su Lindstrom

Il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul possibile futuro di Jesper Lindstrom, attaccante del Napoli: “Jesper Lindstrom con la valigia in mano: offerte da Francia e Inghilterra per il danese. Il Napoli di Conte prende forma e presto dovranno dunque essere piazzati quei giocatori fuori dai piani del tecnico leccese e, in questa lista, è presente il nome dell’ex Eintracht. L’ex Eintracht Francoforte ha mercato in Francia e in Inghilterra. Per Lindstrom, infatti, si sono fatte avanti il Lione e l’Everton. Da capire ora la consistenza delle offerte presentate da questi due club, visto che il club partenopeo spera di monetizzare la cessione del danese per poi reinvestire tale cifra sul mercato per un giocatore più in linea con l’idea di calcio di Antonio Conte”.