CdS – Callejon verso il Valencia, il Napoli vuole sostituirlo con Boga

Il Napoli si fionda su Jeremie Boga. È l’esterno del Sassuolo il grande obiettivo per rinforzare gli esterni del reparto offensivo secondo il Corriere dello Sport oggi in edicola. In quel reparto dovrebbe andare via Josè Callejon, in scadenza di contratto in estate e destinato a fare ritorno il patria, con il Valencia in prima fila per accoglierlo.

A quel punto, spiega il quotidiano, il Napoli andrebbe forte su Boga che interessa tanto al club azzurro e per il quale sono stati già imbastiti dei discorsi e presto verranno nuovamente riallacciati i rapporti per vestire d’azzurro l’esterno ora al Sassuolo.