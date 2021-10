CdS – Che sfuriata di Mourinho con i suoi giocatori: “Non giochereste nemmeno in Serie B!”

L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha ricostruito il postpartita di Bodo Glimt-Roma, finita 6-1. Una sconfitta storica per i giallorossi, con Mourinho che si è lasciato andare ad alcune dichiarazioni pesanti contro la sua squadra. In particolare, contro quei giocatori che hanno visto poco il campo:

“Chi era presente nello spogliatoio di Bodo assicura che siano volate parole pesanti ‘Tra voi c’è gente che non giocherebbe nemmeno qui in Norvegia, o nemmeno in Serie B’ erano più o meno i concetti espressi dall’allenatore che la squadra ha assorbito senza fiatare. Meglio non rispondere quando Mourinho si arrabbia così“.