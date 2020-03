CdS – Chiesto all’Uefa di posticipare Euro 2020 per concludere il campionato

Si studiano tutte le possibili soluzioni per recuperare le due giornate rinviate del campionato più la terza (la sesta di ritorno) che si sarebbe dovuta giocare la prossima settimana. L’edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che i nostri dirigenti hanno chiesto all’Uefa di posticipare di una settimana Euro 2020 – che inizia il 12 giugno – così da avere tempo per recuperarle. Il problema è che anche in altri paesi presto potrebbe fermarsI il campionato e dunque è ancora tutto in divenire, in attesa di possibili sviluppi. Una cosa è certa: al momento la Uefa non ha fermato le coppe europee e dunque si andrà avanti.