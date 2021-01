CdS – Clamoroso Inter, Zhang ferma tutto: vuole vendere la società

L’edizione odierna del Corriere dello Sport parla della situazione difficile in cui si ritrova la famiglia Zhang e del futuro dell’Inter. Stando alle ultime indiscrezioni, sembra il presidente nerazzurro abbia fermato gli investimenti e che la banca d’affari Rothschild abbia un mandato non solo per cercare nuovi azionisti che sostituiscono Lion Rock, ma anche per vendere l’intero pacchetto azionario della società.

Nonostante si è a lavoro per rifinanziare i debiti, la stabilità del progetto nerazzurro non viene messa in discussione. La società adesso dovrà fare i conti anche con le voci di corridoio, che di certo non aiutano la squadra, tenendole lontane dal campo.