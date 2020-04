CdS – Coronavirus, in caso di positività la Serie A continuerà: i dettagli

Una decisione che sembra inevitabile, evidenzata dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, secondo il quale la Serie A è pronta a ripartire e ha in mente alcuni piani per portare al termine la stagione. Cosa succederà se qualche giocatore risulterà positivo al Coronavirus, dato che non esiste ancora un vaccino e che si dovrà convivere con il virus almeno fino in autunno? La soluzione sarebbe quella di mettere in isolamento il soggetto ed evitare subito contatti con compagni, in modo da ridurre i rischi di contagi. Soluzioni drastiche, ma che serviranno per portare a termine la stagione.