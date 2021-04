CdS – Dal Pino pensa di denunciare la 7 squadre per la richiesta di dimissioni: la situazione

Clima teso in Lega, dove Juventus, Inter, Napoli, Lazio, Fiorentina, Atalanta e Verona, stanno facendo blocco per impedire l’ingresso dei fondi in via Rossellini. Ieri è stata trapelata la notizia che voleva le dimissioni del Presidente Dal Pino, ma che potrebbe addirittura partire alla controffensiva. Secondo quanto riporta l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, Dal Pino potrebbe pensare di denunciare le 7 società per diffamazione. Più passano le ore, però, più la situazione sembra tramontare in quanto le altre 13 squadre non sarebbero d’accordo nel chiedere le sue dimissioni.