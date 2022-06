CdS – Deulofeu aspetta il Napoli, ma gli azzurri dovranno prima cedere Ounas e Politano

Il Corriere dello Sport si sofferma sulla trattativa tra Napoli e Udinese per Deulofeu: “Gerard Deulofeu è in vacanza, a Ibiza, ma il suo telefono non smette di squillare: la grande stagione con l’Udinese lo ha rilanciato ovunque, dall’Italia alla Spagna, passando per l’Inghilterra. Il Napoli, tanto per fare chiarezza immediata, è probabilmente la sua opzione favorita, tanto che il manager Albert Botines l’ha definita, «un’ottima alternativa, una delle migliori», ma prima di affondare il colpo il club azzurro ha fatto sapere di dover sbloccare le cessioni: Ounas e Politano hanno chiesto di cambiare aria e sono in attesa del mercato”.