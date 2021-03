CdS – Diritti TV, DAZN resta in vantaggio: oggi nuova assemblea

Ancora discussioni sui diritti TV per la Serie A. Secondo quanto riporta l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, è prevista per oggi una nuova assemblea relativa ai diritti per i prossimi anni. La situazione non è cambiata dalla scorsa settimana: 11 squadre sono favorevoli a DAZN, mentre 9 si sono astenute al momento: inoltre potrebbe tornare in scaletta la questione relativa ai fondi. La giornata di oggi farà capire se sarà possibile raggiungere la maggioranza dei 14 voti: la necessità di liquidità potrebbe avvicinare sempre di più l’accordo con DAZN.