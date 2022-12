Mentre il Napoli sarà impegnato contro il Lille in amichevole gli occhi del direttore sportivo degli azzurri Cristiano Giuntoli saranno tutti per il portoghese Tiago Djalò. Ex Primavera Milan, Djalò è un difensore centrale che si sta ben mettendo in mostra con il Lille. Classe 2000 il suo valore di mercato si aggira attorno ai 12 milioni di euro, una cifra che potrebbe spingere il Napoli a farci un pensiero.