CdS – Ecco come ha vissuto gli ultimi giorni Garcia: i dettagli

il Corriere dello Sport ha svelato come Rudi Garcia, allenatore del Napoli, ha vissuto i giorni successivi al pareggio degli azzurri contro il Genoa: “Nel «pellegrinaggio» tra il Portogallo, poi Bologna e a seguire il Maradona – altro luogo di culto e di fede – con l’Udinese, Rudi Garcia non può avventurarsi nella solitudine a cui sono abituati gli allenatori: e in una vigilia infinita, cominciata sabato sera a Marassi, continuata domenica dando un’occhiata in tv, sviluppata in maniera possente lunedì con lo staff dinnanzi ai video per le analisi più disparate, il martedì nero ha rappresentato quel senso dell’inquietudine che s’avverte ovunque”.