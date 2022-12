CdS – Ecco quando rientreranno i 5 giocatori azzurri che hanno giocato il Mondiale

Al Napoli serviranno tutte le forze possibili per continuare a sognare lo Scudetto. Come riporta il Corriere dello Sport: “I magnifici cinque: Anguissa, Kim, Lozano, Olivera, Zielinski. Rieccoli: qualcuno è già in città da un po’ e qualcuno sta per tornare dopo le vacanze post Qatar, ma entro tre giorni saranno tutti in campo pronti a ricominciare la maratona d’Italia dopo l’indimenticabile passerella Mondiale. Anguissa, Lozano e Olivera saranno domani al centro sportivo di Castel Volturno per il primo allenamento, mentre martedì toccherà a Zielinski e Kim”.