CdS – Emerson dietro Mandava: il motivo è il costo

Il Napoli vuole rinforzare la fascia sinistra difensiva. Secondo quanto riporta l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, due sono i nomi caldi che in questi giorni stuzzicano i pensieri di Giuntoli: il primo è Emerson Palmieri, il secondo è quello di Reinildo Mandava. Se per il primo il problema è l’alta valutazione del Chelsea e il rinnovo imminente che costringerebbe il Napoli a spendere molto per il suo cartellino, per il secondo potrebbe essere un’investimento di belle speranze anche per una questione economica: il terzino del Lille costerebbe sensibilmente di meno e potrebbe far al caso di Spalletti.